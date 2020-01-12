В Саранске был задержан 22-летний парень, избивший мужчину

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 22-летний молодой человек, который избил посетителя кафе.

В ночь на 11 января стражи порядка получили сообщение о происшествии, произошедшем в кафе, расположенном на территории Октябрьского района города. Прибыв в заведение, сотрудники Росгвардии выяснили, что один из посетителей во время конфликта, возникшего внезапно, несколько раз ударил незнакомого ему мужчину и скрылся.

В кратчайшие сроки скрывшийся гражданин был задержан в одном из ближайших дворов. Участником ссоры оказался 22-летний житель одного из районов Мордовии.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia