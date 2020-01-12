В Саранске были задержаны мужчины, подозреваемые в краже металла

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали нескольких мужчин, которые подозреваются в краже металла.

Днём 10 января представители предприятия, расположенного в центре города, сообщили стражам порядка о том, что несколько граждан пытаются похитить металлические изделия с территории организации. Сотрудники Росгвардии, прибыв по указанному им адресу, заметили тяжелогруженный грузовик, который выезжал через запасные ворота. Транспортное средство было остановлено. В кузове грузовика было обнаружено значительное количество металлического лома. По предварительной информации, несколько мужчин, находясь на территории предприятия, разрезали трубы и иные металлические изделия. Затем, наняв грузовик, подозреваемые попытались похитить металлолом. Стоит отметить, что предприятие, на территории которого было совершено преступление, в настоящее время не работает.

Выяснилось, что некоторые из упомянутых мужчин имеют судимости за имущественные преступления.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые были переданы полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia