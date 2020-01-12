В Атюрьевском районе горел заброшенный дом

В Атюрьевском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома.
Происшествие произошло ранним утром 12 января в населенном пункте Перевесье. На улице Центральной загорелся заброшенный дом. Пламя охватило постройку на площади 60 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.
Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru