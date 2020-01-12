Полицейские изъяли наркотики у 21-летнего жителя Мордовии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у жителя села Старое Шайгово.

Вечером 9 января возле села Атемар сотрудники полиции задержали 21-летнего безработного жителя села Старое Шайгово, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 1,7 г. Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления.

Парень был привлечен к уголовной ответственности. В отношении молодого человека была избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф