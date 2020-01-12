Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 32-летнего жителя Рузаевки

В Рузаевке 32-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Недавно 32-летнему жителю Рузаевки позвонил неизвестный гражданин, который представился работником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что некие преступники пытаются похитить деньги с банковского счета мужчины. Затем якобы сотрудник банка под предлогом пресечения преступных действий попросил собеседника сообщить данные его банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. Мужчина предоставил незнакомцу необходимую информацию. После этого житель Рузаевки обнаружил, что с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 99,7 тыс. рублей.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф