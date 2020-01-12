В Мордовии подвели итоги благотворительного марафона «Добро без границ»

В Мордовии были подведены итоги благотворительного марафона под названием «Добро без границ».

ГБУ РМ «Территориальный фонд социальной поддержки населения» сообщает, что жители региона собрали более 1,5 млн рублей на оказание адресной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также на привлечение внимания к проблемам инвалидов.

Участниками марафона стали частные лица, организации и предприятия.

В рамках рассматриваемого марафона была оказана материальная помощь 46 взрослым и детям-инвалидам на сумму 445 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Лямбирском районе прошла благотворительная акция «Посмотри вокруг - ты не один!».