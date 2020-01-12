В Мордовии началась региональная олимпиада школьников

В Мордовии на днях стартовала региональная олимпиада школьников.

Олимпиада стартовала 10 января. Первым предметом стал французский язык. 13 января пройдет олимпиада по русскому языку.

В общей сложности в олимпиаде по 21 общеобразовательному предмету примут участие более 2,5 тыс. школьников республики.

Центр «Педагог 13.ру» и МГУ им Н.П. Огарева являются местами проведения олимпиады.

Олимпиада завершится 20 февраля. Завершением интеллектуальных соревнований станет олимпиада по немецкому языку.

По информации «Известий Мордовии».

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