В Теньгушевском районе во время пожара погиб мужчина

В Теньгушевском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Поздним вечером 12 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Баево. На улице Центральной загорелся частный жилой дом №56. Площадь распространения пламени составила 92 квадратных метра. К моменту приезда пожарных имело место открытое горение дома и сильное задымление.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп владельца жилья 1952 года рождения. Известно, что мужчина проживал один. Отопление и газопровод отсутствовали. Гражданин использовал электроплиту и электроотопительные приборы.

Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru