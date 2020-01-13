В Мордовии 22-летний экспедитор подозревается в присвоении денежных средств

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека, который подозревается в присвоении денежных средств.

Стражами порядка было установлено, что в конце сентября прошлого года 22-летний житель села Пичеуры Чамзинского района, работающий экспедитором в организации розничной торговли, не внес в кассу данной организации выручку, полученную в результате продажи товара. Размер недостачи составил 24,6 тыс. рублей.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф