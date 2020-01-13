В Саранске горел магазин

В Саранске произошло возгорание магазина.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 12 января. Огонь вспыхнул в магазине, расположенном по адресу – улица Попова. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 15 квадратных метров.

Информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь повредил стены и потолок, а также уничтожил часть имущества.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru