В Саранске горел магазин

В Саранске произошло возгорание магазина.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 12 января. Огонь вспыхнул в магазине, расположенном по адресу – улица Попова. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 15 квадратных метров.
Информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Огонь повредил стены и потолок, а также уничтожил часть имущества.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru