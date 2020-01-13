31-летний житель Мордовии во время застолья избил знакомого

В Мордовии сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который избил своего знакомого.

Инцидент произошел вечером 28 мая минувшего года. 31-летний житель села Куликовка гостил у своего 37-летнего знакомого. Мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе попойки гость избил владельца жилья. После этого 31-летний мужчина ушел. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

31-летний мужчина был задержан. Гражданин признал свою вину, но не смог вспомнить, по какой причине избил знакомого. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. В отношении жителя села Куликовка была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф