В Саранске 22-летний студент сломал шею на горке

В Саранске 22-летний молодой человек серьезно пострадал во время катания с горки.

Указанный инцидент произошел 7 января. По предварительным данным, на улице Советской, в районе спуска к реке Саранке 22-летний студент педагогического института, катаясь с горки, серьезно травмировался. Молодой человек был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. Медики диагностировали у парня перелом шейного позвонка.

Известно, что медики несли молодого человека к своей машине в одеяле, поскольку самостоятельно передвигаться он не мог.

По информации «Известий Мордовии».

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