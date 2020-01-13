Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Темникова

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Темникова.

Спиркин Сергей Александрович 1962 года рождения, являющийся жителем Темникова, с 26 октября прошлого года перестал выходить на связь со своими родственниками. Мужчина имеет несколько особых примет. В области темени есть шрам и впадина. Кроме того, на правой руке травмированы два пальца.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонам: 8(8342)25-19-54, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф