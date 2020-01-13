В Ковылкинском районе горели баня и сарай

В Ковылкинском районе произошло возгорание бани и сарая.

Утром 12 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Новые Ржавцы. Возле дома №46, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелись баня и сарай. Огонь распространился на площади 27 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани и сарая в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф