Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 36-летнюю жительницу Мордовии

В Мордовии неизвестный мошенник, который представился сотрудником банка, ограбил 36-летнюю местную жительницу.

Недавно 36-летней жительнице Ичалковского района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка, заявил, что некие преступники пытаются похитить деньги со счета женщины, а затем попросил последнюю сообщить ему реквизиты и пароли, полученные в смс-сообщениях, под предлогом пресечения противозаконных действий. Гражданка предоставила незнакомцу необходимую информацию. После этого женщина обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме более 380 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф