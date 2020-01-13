В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Происшествие произошло днём 12 января в посёлке Луховка. Огонь вспыхнул в жилом доме №17, расположенном по адресу – улица Октябрьская.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Огонь уничтожил подсобное помещение в подвале и повредил электрощитовую в подъезде на общей площади 40 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru