В одной из исправительных колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Житель Рузаевки, используя квадрокоптер, попытался передать для осужденных 8 мобильных телефонов и 6 зарядных устройств. На подлете к жилой зоне указанного исправительного учреждения управление летательным аппаратом было перехвачено сотрудниками ФСИН.

Запрещенные предметы были изъяты.

Был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su