Одну из колоний Мордовии посетил известный психолог

Исправительную колонию №1 УФСИН РФ по Мордовии посетила российский психолог, педагог и философ, академик, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, заведующая кафедрой психологии развития Московского педагогического государственного университета Валерия Сергеевна Мухина.

Сейчас завершается комплексная программа психолого-педагогического сопровождения детей-сирот, оставшихся без родительского попечения, в которую интегрирован опыт психологов ФСИН в условиях работы с проблемными категориями населения. Важной частью реализации данной программы является контролируемая психологами переписка осужденных к пожизненному лишению свободы с подростками группы риска с целью предотвращения дальнейшей их криминализации.

Программа была высоко оценена включенными в проблему специалистами ФСИН России и научным сообществом.

В память о своем приезде Валерия Сергеевна Мухина подарила психологам ИК-1 свою монографию под названием «Отчужденные: Абсолют отчуждения».

Также читайте о том, что в Мордовии следственный изолятор посетили общественники.

Источник: 13.fsin.su