В Краснослободске сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже

В Краснослободске сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в краже.

11 января сотрудникам Росгвардии была доведена ориентировка на розыск лиц, причастных к краже. В кратчайшие сроки стражи порядка задержали подозреваемых, которыми являются 54-летняя жительница Краснослободского района и её 44-летний знакомый, на территории микрорайона №1.

Для дальнейшего разбирательства мужчина и женщина были переданы сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia