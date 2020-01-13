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Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают автомобилистов уступать дорогу служебным машинам

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают автомобилистов уступать дорогу служебным машинам

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают автомобилистам о том, что транспортные средства, двигающиеся с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, имеют преимущества перед другими участниками движения.

Представители ведомства обращают внимание на то, что автомобилисты должны уступать дорогу транспортным средствам медиков, полицейских и пожарных. Очень часто от скорости движения служебных машин зависят человеческие жизни.

В настоящее время не все водители уступают дорогу спешащему по вызову специальному автомобилю.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru