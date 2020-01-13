Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают автомобилистов уступать дорогу служебным машинам

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают автомобилистам о том, что транспортные средства, двигающиеся с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, имеют преимущества перед другими участниками движения.

Представители ведомства обращают внимание на то, что автомобилисты должны уступать дорогу транспортным средствам медиков, полицейских и пожарных. Очень часто от скорости движения служебных машин зависят человеческие жизни.

В настоящее время не все водители уступают дорогу спешащему по вызову специальному автомобилю.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru