Сотрудники одной из колоний Мордовии посетили Ширингушскую санаторную школу-интернат

Сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии совместно с представителями пенсионного фонда посетили Ширингушскую санаторную школу-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Указанной школе-интернату была оказана помощь по приобретению материалов для проведения косметического ремонта и канцелярских принадлежностей.

Сотрудники колонии привезли выпечку и лимонад, производимые на территории исправительного учреждения, одежду, обувь, канцелярские товары, художественные книги и учебную литературу, игрушки.

Сотрудниками пенсионного фонда было организовано представление кукольного театра.

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Источник: 13.fsin.su