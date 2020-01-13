В Мордовии в результате ДТП пострадал 49-летний мужчина

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадал 49-летний мужчина.

Инцидент произошел утром 10 января на 35-м километре дороги, соединяющей Саранск и Большое Игнатово. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки МАЗ, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Шевроле-Нива», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

49-летний водитель «Шевроле-Нивы» был госпитализирован в РКБ №4.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm