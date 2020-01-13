В Торбеевском районе опрокинулся легковой автомобиль

В Торбеевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Происшествие произошло в ночь на 12 января на 112-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. 30-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21150, двигаясь на высокой скорости, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки доставлялся в ГБУЗ «Ковылкинская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф