В Саранске 32-летний водитель легковушки сбил 83-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

В Саранске 83-летняя пенсионерка попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Инцидент произошел днём 12 января на территории Ленинского района города. Возле дома №157, расположенного по адресу – улица Полежаева, 32-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле-Авео», совершая правый поворот, допустил наезд на 83-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая осматривалась медиками на месте происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадал 49-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф