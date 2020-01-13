В Саранске водитель иномарки сбил пенсионерку, нарушившую правила перехода проезжей части

В Саранске 70-летняя гражданка, решившая пересечь проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, попала под колёса иномарки.

ДТП произошло днём 10 января в Ленинском районе города. 43-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля марки «Вольво», во время движения по улице Ботевградской совершил наезд на 70-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске 32-летний водитель легковушки сбил 83-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф