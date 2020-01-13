В Мордовии сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов в течение одного дня задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 12 января в Рузаевке сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Рузаевскому району на улице Маяковского остановили автомобиль марки «Опель-Астра», за рулем которого находился 28-летний парень, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё один пьяный автомобилист был задержан вечером того же дня в Саранске. На улице Металлургов инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Лада-Калина» под управлением 27-летнего молодого человека, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее оба указанных автомобилиста привлекались к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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Источник: гибдд.рф