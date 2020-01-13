В Саранске таксист сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске водитель машины службы такси сбил мужчину на пешеходном переходе.

Происшествие произошло поздним вечером 12 января. Возле дома №86, расположенного по адресу – улица Ботевградская, 42-летний водитель службы такси, управлявший легковым автомобилем марки «Лада-Калина», совершая левый поворот, допустил наезд на 33-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

Также читайте о том, что в Саранске водитель иномарки сбил пенсионерку, нарушившую правила перехода проезжей части.

Источник: гибдд.рф