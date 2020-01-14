31-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 31-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с мая по октябрь прошлого года 31-летний житель Саранска вырастил на заброшенном поле, расположенном в Лямбирском районе, растения конопли общей массой более 2 кг. Затем гражданин собрал и высушить часть наркотического средства с целью последующего сбыта.

В подвале дома жителя Саранска стражи порядка обнаружили марихуану массой около 270 г.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф