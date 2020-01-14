В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже товаров из магазина бытовой техники

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в краже товаров из магазина бытовой техники.

Вечером 2 января из магазина бытовой техники, расположенного по адресу – улица Богдана Хмельницкого, неизвестный гражданин похитил три игровых диска, кабель и зарядку для мобильного телефона.

Предполагаемый преступник был одет в куртку с капюшоном черного цвета, синие джинсы, свитер черного цвета и ботинки того же цвета.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: (83432) 29-90-02 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф