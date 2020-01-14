Житель Саранска во время пьяной ссоры едва не убил своего знакомого

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который во время ссоры ударил ножом своего знакомого.

11 сентября прошлого года 43-летний безработный житель Саранска, находясь в своей квартире, распивал алкогольные напитки в компании 52-летнего знакомого. Выпив всё имеющееся спиртное, мужчины вышли на улицу. Возле продуктового магазина граждане поссорились из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта достал из кармана нож и ударил им оппонента в область поясницы и плеча. После этого мужчины разошлись. Спустя некоторое время пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины резаную рану левой поясничной области и плеча.

В отношении 43-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время гражданин находится под подпиской о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф