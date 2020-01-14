Житель Мордовии, выгружая мусорный контейнер, обнаружил фальшивую денежную купюру

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

11 января в отделение банка Саранска из дополнительного офиса, расположенного в Большеберезниковском районе, поступила фальшивая денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей.

Было установлено, что поддельную банкноту в дополнительный офис банка принес 49-летний житель села Большие Березники, который работает помощником водителя мусоровоза в Москве. Мужчина пояснил, что денежную купюру он обнаружил 31 декабря, выгружая контейнер с отходами. Также гражданин отметил, что банкнота была очень ветхой и расслоенной на две половины, по причине чего, приехав домой, он обратился в банк, дабы проверить её подлинность и обменять.

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Источник: 13.мвд.рф