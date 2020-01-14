В Ичалковском районе горели гараж и сарай

В Ичалковском районе произошло возгорание сарая и гаража.
Утром 13 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кемля. Возле жилого дома №25, расположенного по адресу – Спортивный переулок, загорелись сарай и гараж. Площадь распространения пламени составила 23 квадратных метра.
Огонь уничтожил сарай и повредил крышу гаража.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания сарая и гаража в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru