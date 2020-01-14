В Саранске 30-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в распространении порнографии.

30-летний житель Саранска разместил на своей странице в популярной социальной сети порнографический видеоролик, но не ограничил доступ к просмотру и копированию данного видеоматериала другими пользователями.

Мужчина не отрицает свою вину.

В скором времени житель Саранска предстанет перед судом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф