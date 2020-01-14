В Рузаевке горел мусорный контейнер

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера.

В ночь на 14 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Байкузова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №142 горит мусорный контейнер. Площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru