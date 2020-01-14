Одна из организаций Саранска после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате

В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что 22 работника ООО «Мордовия-Экспо» не получили зарплату за сентябрь и октябрь прошлого года. Сумма задолженности по заработной плате составила более 600 тыс. рублей.

Директор указанной организации был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В настоящее время задолженность по зарплате погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru