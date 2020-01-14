В Саранске в результате ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 12 января на улице Пролетарской. По предварительной информации, 21-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении машине той же марки, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали 32-летний водитель второй «Гранты» и его 36-летний попутчик, а также две пассажирки виновника аварии 21- и 22-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф