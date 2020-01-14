В Саранске горела квартира

В Саранске загорелась квартира.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 13 января. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №23А, расположенного по адресу – проспект Ленина.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил мебель на площади 2 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru