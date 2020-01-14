В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали нескольких дебоширов

В Мордовии сотрудники Росгвардии за один день задержали нескольких дебоширов.

13 января, около 20:00 стражи порядка прибыли в кафе, расположенное в северо-восточной части города, где задержали 37-летнего жителя Ромодановского района, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, купил алкогольную продукцию и стал угрожать работникам торгового заведения, а затем повредил витрину и входную дверь в ходе потасовки с мужчиной, сделавшим ему замечание.

Спустя час сотрудники Росгвардии остановили драку между несколькими посетителями одного из кафе Рузаевки. В результате действий указанных граждан имуществу заведения был причинен ущерб.

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Источник: 13.мвд.рф