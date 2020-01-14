В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Происшествие произошло поздним вечером 13 января на территории Октябрьского района Саранска. Возле дома №44, расположенного по адресу – улица Лихачева, загорелся мусорный контейнер.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru