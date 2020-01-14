В Рузаевском районе в ДТП пострадала 22-летняя девушка

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 22-летняя девушка.

Происшествие произошло ранним утром 13 января на 298-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. 22-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Рено», потеряла контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Девушка, управлявшая иномаркой, доставлялась в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф