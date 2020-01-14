В одной из колоний Мордовии состоялась премьера музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии состоялась премьера музыкальной комедии под названием «Свадьба в Малиновке».

Актеры глубоко раскрыли характеры своих героев и точно сыграли юмористические народные сцены. Музыкальная постановка имела успех у зрителей и своим примером доказала, что классические произведения, прошедшие проверку временем, никогда не утратят своей актуальности.

Спектакль вобрал в себя любовь, героизм, искрометный юмор, интриги и счастливый конец. Музыкальная комедия не оставила равнодушным ни одного зрителя.

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Источник: 13.fsin.su