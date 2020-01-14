В одном из исправительных учреждений Мордовии прошло спортивное мероприятие

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН по Мордовии была проведена спортивно-развлекательная программа под названием «Наше здоровье – в наших руках!».

Осужденные соревновались в нескольких спортивных дисциплинах, среди которых жим гири, подтягивания на перекладине и перетягивание каната.

Все спортивные достижения были занесены в книгу рекордов учреждения, а победители спортивного мероприятия были поощрены.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su