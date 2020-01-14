В Мордовии водитель погрузчика сбил насмерть рабочего птицефабрики

В Мордовии погиб рабочий птицефабрики.

Трагическое происшествие произошло в ночь на 12 января на территории птицефабрики, расположенной в Чамзинском районе. По предварительной информации, во время погрузки птицы мужчина, управлявший погрузчиком, допустил наезд на рабочего по отлову птицы. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте инцидента.

В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства трагического происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru