В Саранске водитель микроавтобуса сбил женщину

В Саранске 47-летняя женщина попала под колёса микроавтобуса.

ДТП произошло вечером 13 января в Октябрьском районе города. На улице Ленина 35-летний мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса марки «Форд-Транзит», совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, по причине которого были травмированы четыре человека.

Источник: гибдд.рф