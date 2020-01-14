В Саранске осудили мужчину, стрелявшего по детям

В Саранске суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя, который открыл стрельбу по детям.

Инцидент произошел в конце июля минувшего года во дворе дома №9, расположенного по адресу – улица Семашко. Дети бегали по крышам гаражей. 48-летний горожанин сделал ребятам замечание. Дети вступили в спор с мужчиной. Разозлившись из-за реакции школьников на замечание, осужденный стал стрелять по малолетним горожанам из пистолета. Пострадал 10-летний мальчик. Пуля попала ему в губу.

Решением суда в отношении 48-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 11 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, мужчина выплатит семье пострадавшего ребенка моральную компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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