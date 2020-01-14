Две управляющие компании Саранска были признаны банкротами

В Саранске две городские управляющие компании были признаны банкротами.

Арбитражный суд Мордовии принял решение о признании банкротами ООО «Городская управляющая компания Октябрьского района» и ООО «Управляющая компания «Комфорт» по причине наличия у них задолженности по тепловой энергии и горячему водоснабжению.

Задолженность ГУК Октябрьского района составляет 84,7 млн рублей, а задолженность УК «Комфорт» равна 3,39 млн рублей.

Отныне собственники жилья, которое обслуживали указанные компании, будут расплачиваться непосредственно с тепловиками.

В Саранске городские компании и организации в общей сложности задолжали ресурсоснабжающим организациям 574 млн рублей.

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Источник: info-rm.com