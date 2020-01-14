В Саранске 10-летний школьник упал в костер

В Саранске ученик одной из школ города упал в костер.

Указанный инцидент произошел во дворе дома, расположенного по адресу – улица Т. Бибиной. По предварительной информации, дети прыгали через костер, в котором взрослые сжигали старые вещи. Один из ребят 10-летнего возраста упал в пламя во время прыжка.

Пострадавший был оперативно доставлен в одну из больниц Саранска. По предварительным данным, медики диагностировали у мальчика ожоги ягодиц. Жизни школьника ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».

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