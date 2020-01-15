В Саранске 73-летняя пенсионерка пострадала в результате падения в салоне троллейбуса.

Указанный инцидент произошел днём 14 января. 37-летний гражданин, управлявший троллейбусом, следовавшим по маршруту №5, резко затормозил перед пешеходным переходом. В этот момент в салоне транспортного средства упала 73-летняя пассажирка, которая не держалась за поручни.

Пострадавшая была доставлена в одну из больниц города. Медики диагностировали у пенсионерки ушибы.

По информации отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф