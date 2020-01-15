Интернет-мошенник ограбил жителя Лямбирского района, решившего приобрести мебель

В Лямбирском районе 38-летний местный житель, решивший приобрести комплект мебели, был ограблен интернет-мошенником.

Около месяца назад 38-летний житель одного из населенных пунктов указанного района обнаружил на популярном сайте объявление о продаже мебели. Мужчина решил приобрести данный товар. Гражданин связался с продавцом. В ходе переписки последний прислал покупателю номер банковского счета, на который нужно было перечислить оплату в размере 50 тыс. рублей. Житель Лямбирского района перевел на указанный счет деньги, но товар в оговоренные сроки не получил.

Пострадавший пытался связаться с продавцом, но последний сначала просто не отвечал на сообщения, а затем внес мужчину в черный список.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф