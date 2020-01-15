Безработный житель Саранска подозревается в угоне автомобиля

Сотрудники правоохранительных органов задержали безработного жителя Саранска, который подозревается в угоне автомобиля.

Утром 8 января в полицию Саранска обратился 33-летний гражданин, который сообщил о том, что от бани, расположенной по адресу – улица Серадзская, был угнан принадлежащий ему автомобиль марки «Шкода». Спустя некоторое время, стражи порядка обнаружили транспортное средство в деревне Русская Свербейка Лямбирского района. По подозрению в угоне машины был задержан безработный житель Саранска, ранее имевший проблемы с законом.

Выяснилось, что в ночь на 8 января владелец иномарки в компании знакомых, одним из которых был подозреваемый, в бане распивал алкогольные напитки. В определенный момент 33-летний мужчина уснул. После этого подозреваемый решил угнать иномарку, дабы немного покататься. В пути мужчина потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в дерево. Подозреваемый покинул место инцидента, бросив автомобиль.

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Источник: 13.мвд.рф